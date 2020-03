Cabo Verde Music Awards adiado devido ao COVID-19

Após a divulgação do Plano Nacional de Contingência para combate ao Covid-19, apresentado ontem,10, pelo Governo, a organização dos CVMA adiou o evento que este ano celebra 10 anos. E que tem sido realizado entre março e maio na cidade da Praia.

Em comunicado, a organização lamenta o adiamento, mas acredita que é a medida mais acertada face à evolução da epidemia do Covid-19 a nível mundial, mas promete “trabalhar afincadamente, aproveitando este período de adiamento para introduzir uma profunda transformação no projeto/marca”.

A organização informa ainda que perspetiva regressar brevemente com novidades referentes à celebração dos 10 anos do evento”.

No que tange a divulgação de uma nova data, Dilza Soulé, da organização, disse ao SAPO que tendo em conta a situação, estão à espera da evolução da disseminação do coronavírus a nível mundial, para depois anunciar uma nova data. “Estamos em sintonia com o Governo”.