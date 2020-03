“Cenas Crioulas” de Queila Fernandes – Uma exposição que reflete o amor pelas artes cénicas

“Esta exposição, dedicada ao seu olhar da cena teatral, capta o seu raro sentido de oportunidade e a beleza plástica e poética das suas imagens”.

A exposição “Cenas Crioulas” da jovem fotógrafa mindelense Queila Fernandes, enquadrada na programação de Março Mês do Teatro, em São Vicente, vai ser inaugurada no dia 14 de Março no Centro Cultural do Mindelo.

São 30 fotografias de diversos espetáculos que vão estar patentes a partir deste sábado, nesta que é a sexta exposição, dedicada exclusivamente ao teatro, com destaque às fotografias de espetáculos da 25ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo, Mindelact, em que Queila Fernandes foi a fotógrafa oficial do evento.

As fotografias de “Cenas Crioulas” registam as cenas mais marcantes, para esta fotógrafa apaixonada pelo teatro, que apesar de não representar, encontrou assim uma forma de continuar ligada ao mundo das artes cénicas. Eternizando os espetáculos, com as cenas que, mais a marcaram durantes estes eventos.

Num exclusivo ao Notícias do Norte, a jovem de 26 anos, e segundo a nota de convite da exposição, diz que desde que participou no evento Catxupa Factory em 2018, tem-se revelado “um dos valores mais interessantes da nova fotografia cabo-verdiana”, tendo já sido convidada para expor em França, Angola e Cabo Verde.

Queila Fernandes conta, que aceitou o desafio do director do CCM de expor algumas fotografias registadas nos últimos dois anos, em que começou a fotografar, os espetáculos, primeiro na ALAIM e depois, no Mindelact. “Uma exposição das minhas melhores fotos e mostrar ao público através da minha lente, a essência do teatro, da sua beleza e também fazer com que as pessoas imaginem a cena e queiram assistir aos espetáculos”, conta Queila.

Assim, afirma que o objetivo desta exposição é levar as pessoas a sentirem como estar presente a assistir uma peça de teatro, e criar a vontade de assistir teatro. Espera que a exposição seja mais um chamariz para levar as pessoas ao teatro.

São 30 fotos, das cenas que mais captaram a sua atenção e por isso, diz que existe muito de si nas imagens que vai apresentar ao público.

“Quando virem estas fotos, vão ver o meu amor pelo teatro”, conta a jovem, residente em Chã de Alecrim, que abandonou a representação, mas não o mundo do teatro. “Esta é uma nova forma de fazer parte desta arte e tem sido “espetáculo” captar as cenas e ver espetáculos incríveis e também quero ajudar a valorizar o teatro a nível nacional e no geral”, frisa.

Portanto, pretende-se que as imagens que compõem a referida exposição possam servir como base para se apreender outros olhares e possibilidades de leitura desses recortes instantâneos da cena.

Com alguma expertise na área, conta que a fotografia entrou na sua vida, quando encontrou uma camara compacta e a partir deste momento, começou a fazer fotos de família e daí surge o interesse em aprofundar mais e foi a procura de novos olhares e da “luz perfeita” que os fotógrafos falam. No caminho, contou com a ajuda dos colegas do MMLines Productions.

Com a pretensão de seguir pelo caminho da fotografia artística, através das suas lentes, capta a essência das fotos e espera que as pessoas façam a avaliação do seu trabalho artístico, afinal os fotógrafos são artistas.

Desta mostra conta que existe uma foto que mais chama a sua atenção. Uma imagem que registou da peça “Embrasse-Moi” de Kaori Ito e Théo Touvet, que a chamou atenção pela intimidade, pela forma que representaram e que a marcou e cativou. “Eles me transmitiram uma coisa incrível”, elucida.

Atualmente usa as redes sociais para divulgar o seu trabalho, o que considera uma oportunidade de serem vistas, e de revelar as suas diversas experiências.

Na verdade, tirar uma boa fotografia qualquer pessoa sabe tirar. Agora, dar um significado a essa fotografia, boa ou má… É aí que está o contexto artístico, e é isso que Queila Fernandes propõe a todos os que visitarem a exposição.

Neste momento, enquanto prepara a sua exposição, está inserida noutro projecto no ALAIM, que é passar a pouca experiência que tem na área para alguns adolescentes que fazem parte dele.

A primeira exposição de Queila Fernandes foi na França “Lar”- “Registar momentos familiares”, o segundo aconteceu no Mindel Art Fest, denominado “Marcas”. Depois com “Lar”, viajou para Angola onde participou na Bienal de Luanda. Mindelo e Praia foram os últimos a receber a exposição.

Elvis Carvalho