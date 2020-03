Luís Roll / CEO/ Flagword: “O ano de 2020 será de consolidação e crescimento do grupo em Cabo Verde”

O Grupo Flagworld chegou a Cabo Verde há três anos, através de uma participação no capital da Foya Branca Investimentos, conjuntamente com um contrato de gestão do hotel. Este hotel, que na altura, estava em risco de ir para a hasta pública é hoje uma unidade hoteleira estável a nível financeiro devido a gestão da Flagworld. Os resultados, ainda longe dos esperados, antecipam dias melhores.

Outro desafio do grupo foi assumir a gestão do Hotel Pombas Brancas. Após um começo difícil, São Vicente ganhou mais uma unidade hoteleira e o ano de 2020 pode ser o da consolidação. Para o futuro o grupo pretende investir em hotéis 3 Estrelas com o claro objetivo de satisfazer um determinado segmento de clientes.

Luís Roll, CEO da Flagworld, acredita que o grande desafio da ilha de São Vicente passa por um esforço necessário para aumentar os voos internacionais para assim garantir a sobrevivência dos investimentos que foram feitos e dos que estão a ser feitos nesse setor.

Pode descrever o grupo Flagworld?

A Flagworld nasceu há oito anos em Portugal tendo como principal foco as áreas de Hoteleira e Turismo. Desenvolve a sua atividade em Cabo Verde, Espanha e Portugal. Na hotelaria, o Grupo possuiu 21 hotéis nesses três países, que define como estratégicos para o seu desenvolvimento. A Flagworld estende a sua atividade ao Rent a Car com a marca Rent Ecocar em Portugal e Cabo Verde. Também estende a sua ação a Agências de Viagens com a Flag Viagens. Está previsto, para breve, a abertura da sua primeira agência de viagens em São Vicente. As atividades de importações na área da hoteleira alimentar e não alimentar vão ficar a cargo da Hasite, cuja primeira unidade vai ser implementada em São Vicente.

Em Cabo Verde quais são os desafios do Grupo?

Estender e desenvolver as suas atividades em outras ilhas, sobretudo na área da hoteleira com contratos de arrendamento e gestão. Alguns projetos estão em fase de análise esperando a sua rápida concretização.

Hoje a Flagworld detém uma participação importante no Foya Branca e faz a gestão do mesmo. No FLAG HOTEL Mindelo, Pombas Brancas, foi desenvolvida uma parceria de gestão integrando o Hotel no grupo otimizando assim as sinergias.

Consideramos que, hoje, Cabo Verde tem um enorme potencial para desenvolver a nossa atividade, beneficiando de um período de consolidação na área do Turismo. Mas, esperamos que a situação dos transportes aéreos estabilize para garantir a segurança aos turistas.

Como chegou a Cabo Verde e porque investir em Mindelo?

Os Primeiros Passos em São Vicente

Após análise do Projeto Foya Branca, em que a unidade hoteleira se encontrava numa situação muito delicada, a Flagworld assumiu o desafio de entrar no capital da empresa e fazer a gestão do Hotel. Tem sido um enorme desafio a nível financeiro, gestão de recursos humanos e vendas. Hoje, embora longe dos resultados esperados, acreditamos que com a situação dos transportes resolvida e esperando uma melhor coordenação e controlo do alojamento local, que tem sido um concorrente importante para a hoteleira da ilha, poderemos atingir melhores resultados.

O Pombas Branca, outro desafio que efetivamente teve um início muito difícil, por diferentes razões, começa agora a encontrar o seu caminho já com um posicionamento definido, com uma equipa dinâmica e pronta para garantir o futuro da unidade. Prova disso foi a lotação esgotada no período do Carnaval, o que mostra que São Vicente ganhou mais um hotel. Estamos convictos que o ano de 2020 será o ano da consolidação desta unidade hoteleira como uma referência na área do alojamento, mas também da restauração e lazer.

Mas como sabem, e todos consideram, o grande desafio da ilha de São Vicente passa por um esforço necessário para aumentar os voos internacionais para garantir a sobrevivência dos investimentos que foram feitos e dos que estão a ser feitos. Acredito que com incentivos as companhias europeias estão disponíveis para investir no destino São Vicente.

Investimento para o futuro

Pretendemos construir unidades hoteleiras de 3 Estrelas com o claro objetivo de satisfazer um segmento de clientes que pretendam encontrar um conforto a um preço atrativo. Em Portugal estamos a desenvolver a marca Campanile com aberturas de duas unidades em 2020 e gostaríamos de desenvolver unidades semelhantes em Cabo Verde, para aumentar a oferta das gamas hoteleiras.