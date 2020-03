Navio Kriola deverá retomar viagens a partir de sábado

11/03/2020 00:47 - Modificado em 11/03/2020 00:47

O navio Kriola, pertencente à empresa Cabo Verde InterIlhas, que esteve cinco meses em reparações na Cabnave, deverá voltar ao ativo neste sábado, 14 de Março.

Conforme a Agência Cabo-verdiana de Notícias, o navio já está consertado, sendo que já está na àgua para testes, isto depois de ter quebrado a hélice, num acidente ocorrido no passado mês de Outubro no cais do Porto Novo. Esta embarcação irá substituir o Liberdadi que irá para manutenção programada.

O navio San Gwann, afretado pela empresa para substituir o Kriola, efetuará viagens até o mês de Abril.

De relembrar que na semana passada o NN, salientou que para o mês de Março as operações inter-ilhas estariam a cargo dos navios, Interilhas, Sotavento, Praia d´Aguada, San Gwann e Liberdadi.