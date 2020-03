Cabo-verdianos em Itália dizem-se com “ânsia, pânico e medo” sobre alastramento do coronavírus no país

11/03/2020 00:23 - Modificado em 11/03/2020 00:23

Numa altura que o Governo italiano anunciou quarentena obrigatória a toda a população do seu país, até 03 de Abril, devido ao alastramento do Covid-19, alguns cabo-verdianos dizem-se com “ânsia, pânico e medo”.

As restrições entraram em vigor esta terça-feira e impedem as deslocações de cidadãos (a não ser em casos de emergência e trabalho) e também o cancelamento de eventos públicos. As mortes no país devido a epidemia do novo coronavírus já atingem números alarmantes.

Nos últimos dias a Itália, onde vive cerca de 20 mil cabo-verdianos, tornou-se o caso mais grave da epidemia fora da China. Até ao momento não há nenhum caso confirmado de cabo-verdianos infetados com o vírus, mas a preocupação aumenta a cada dia que passa.

O NN conversou com uma cabo-verdiana que reside em Roma, onde se tem registado alguns casos de infeções do novo coronavírus. Esta confidenciou-nos que esta tem sido uma fase “muito difícil”, vincando que até sexta-feira passada estavam um pouco mais calmo, mas que neste momento a situação é mais complicada. “Todos nós estamos com ânsia, em pânico e cheios de medo, porque todos os dias o número de infetados estão a aumentar e também as mortes” expõe.

Outra cabo-verdiana que se encontra em Itália, refere que a situação está a tomar proporções “alarmantes”, explicando que antes um vírus que se via apenas pela televisão com informações da China, tornou-se numa “dura realidade”.

“Estava à espera que a situação normalizasse, mas não é o que está acontecendo. Os números de infetados e de mortes não param de aumentar, para nosso desespero” conta esta cabo-verdiana que reside em Itália já há alguns anos.

De salientar que até terça-feira, o país registava 8.514 pessoas infetadas e 631 mortes. Por outro lado, 1.004 pessoas já tiveram alta hospitalar.