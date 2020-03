Estudantes estrangeiros não devem regressar à China sem autorização

10/03/2020 23:59 - Modificado em 10/03/2020 23:59

A embaixadora de Cabo Verde na China, Tânia Romualdo, alerta os estudantes cabo-verdianos que se encontram fora da República Popular da China que a entrada no país sem autorização, poderá implicar graves sanções como a perda da bolsa de estudo e expulsão da Universidade.

A informação da embaixadora de Cabo Verde na China surge numa altura em que a China tem registado um aumento de casos de Covid-19 importados de outros países, sendo que 13 dos últimos 19 casos positivos registados em Pequim foram importados. “A desobediência passou a ser punível com medidas disciplinares que podem implicar a perda da bolsa de estudos e expulsão da Universidade” afirma.

Nisto, assegura que a Universidade de Aeronáutica e Astronomia de Nanjing, emitiu um comunicado oficial com as decisões do seu conselho disciplinar relativamente a quatro estudantes internacionais que regressaram sem que tivessem sido autorizados a fazê-lo.

A embaixadora relembra que ainda não foi anunciada a data de reabertura das Universidades, vincando que se antes os estudantes podiam viajar para a China sem problemas de maior, neste momento o cenário é outro.

“Assim, reiteramos a nossa recomendação no sentido de respeitarem rigorosamente as medidas adotadas pelas vossas universidades. Sublinhamos uma vez mais, a necessidade de seguirem todas as aulas on-line, o login ou sua ausência funcionam para a marcação de presença ou falta” conclui.