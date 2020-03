Sal: TIR para três homens que ofereciam dinheiro a menina de 12 anos em troca de favores sexuais

10/03/2020 13:49 - Modificado em 10/03/2020 13:49

Os três indivíduos, com idades compreendidas entre os 47 e 65 anos, são suspeitos da prática de um crime continuado de abuso sexual de criança e lenocínio. Além de Termo de Identidade e Residência, ficam proibidos de contactar a vítima.

De acordo com nota da Polícia Judiciária, a vítima, que à data dos factos tinha 12 anos, era abusada sexualmente pelos indivíduos que lhe ofereciam dinheiro em troca de favores sexuais.

Os indivíduos foram detidos na ilha do Sal, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um mandado do Ministério Público, no sábado, fora de flagrante delito, nas localidades de Chã de Matias e Alto Electra.

Presentes esta segunda-feira, 09, ao Tribunal da Comarca do Sal, para efeito de primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhes sido aplicado TIR, Apresentação Semanal na PJ, Proibição de contato com a vítima e proibição de saída da ilha do Sal e do país.

Ainda a Polícia Judiciária apreendeu, esta segunda-feira, 09, nas proximidades do mercado da Ribeirinha, em flagrante detido, um indivíduo do sexo masculino, na posse de mil cento e dez gramas (1.110 gr) de Cannábis.

O indivíduo de 36 anos, natural de Ribeira Grande de Santo Antão, residente em Bela Vista, São Vicente, é suspeito da prática de um crime de tráfico de estupefacientes.

O suspeito foi detido no momento em que recebia um caixote, após descarga de uma viatura proveniente de Santo Antão, tendo a Polícia Judiciária constatado, na sequência, que no interior da caixa encontravam-se duas latas com a droga, então apreendida.

O detido por tráfico de drogas vai ser apresentado ao Tribunal da Comarca de São Vicente esta terça-feira, 10.