Augusto Neves internado nos cuidados intensivos do Hospital Baptista de Sousa

10/03/2020 13:35 - Modificado em 10/03/2020 13:35

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, encontra-se internado, na sequência de uma indisposição que sentiu no domingo à noite, 08 Março.

Conforme avança a Inforpress, na noite de domingo, queixou-se de “algum mal-estar e começou a transpirar”, pelo que foi conduzido ao banco de urgências.

O edil mindelense regressou à ilha de São Vicente no sábado, vindo da Cidade da Praia, onde participou no Congresso do Movimento para a Democracia, MpD.

Após ser visto pelos médicos, Neves foi conduzido aos cuidados intensivos, onde se encontra ainda hoje e a “reagir bem” ao tratamento, segundo a mesma fonte.

Até este momento, não se sabe mais informações da situação clínica do autarca.