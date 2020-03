Plano Nacional de Contingência para a Prevenção e Controlo do COVID- 19 -instrumento orientador para fazer face ao Coronavírus

10/03/2020 02:26 - Modificado em 10/03/2020 02:26

O documento vai ser apresentado esta terça-feira, 10 de março de 2020, durante um Atelier que visa essencialmente apresentar e validar o referido plano, adotando-o de seguida como instrumento orientador para fazer face ao coronavírus.

O governo, com base no contexto internacional em que os países são chamados a enfrentar a “Emergência Sanitária de Alcance Internacional”, imposta pela epidemia COVID 19, o país prepara-se para implementar o seu plano nacional de contingência que pretende “ser um documento orientador das acções de prevenção e controlo da doença”.

O plano contextualiza a epidemia, define as responsabilidades aos níveis central e descentralizado e descreve a organização da resposta numa perspetiva multissectorial e pluridisciplinar, permitindo uma abordagem que enfatiza o compromisso do Ministério da Saúde mas, também, a responsabilização de todos os atores intervenientes no processo de facilitação de normas e procedimentos para a deteção precoce da entrada do COVID-19 no país, de seguimento de viajantes provenientes de países de transmissão ativa da doença e de implementação de ações o IEC, para o empoderamento da população.

O plano pressupõe ainda, uma intensa atividade formativa e de sensibilização dos profissionais e de todas as forças vivas para o enfrentamento da epidemia.

Por último, apresenta um conjunto de oito anexos normativos padronizados e em sintonia com as recomendações da OMS.