Falcões do Norte regressa à ‘Segundona’: Nem deu para tomar o gosto à 1ª divisão

10/03/2020 02:21 - Modificado em 10/03/2020 02:21

Depois de ter alcançado a promoção à primeira divisão, em Março de 2019, o clube de Chã de Alecrim, quase um ano depois volta a descer para a ‘Segundona’, mostrando que muitas vezes subir de divisão é, só uma viagem de ida e volta.

De resto esta tem sido a máxima aplicada muitas vezes no futebol Mindelense, onde não tem sido fácil para os clubes promovidos conseguirem sobreviver no escalão principal. Em quase metade das temporadas, uma dessas equipas terminou no último lugar e acabou por descer de divisão.

Este é o caso particular dos Falcões do Norte, que teve a sua primeira descida épica, no seu já longo historial, em 2016/17 via da secretaria e que agora sofreu nova descida. Desta feita pelo facto foi consumado na 12ª jornada para onde entrou com seis pontos e com os mesmos saiu. A conjugação de resultados – derrota com o Castilho e empate do Salamansa com o Derby foi suficiente para ‘empurrar’ os verdes e brancos de Chã de Alecrim para a segunda divisão.

Com este cenário, pode-se dizer que a festa pela subida de divisão e a tristeza pela despromoção estão, muitas vezes, separadas por apenas um ano. Há inúmeros exemplos de clubes que passam como cometas no principal escalão do futebol sanvicentino. É de resto, muito frequente um ou mais emblemas promovidos não sobreviverem à experiência e acabarem a época descendo de divisão.

E, em quase metade dos casos, terminam mesmo na cauda da classificação. Mas também há exemplos em sentido contrário, embora menos numerosos. Pode-se elencar o caso do Farense de Fonte Filipe que, tendo subido à primeira divisão em 2014-15, e por lá tem-se mantido, conquistando na época passada um sensacional segundo lugar.