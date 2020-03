Santo Antão: Grupo Independente “MUDAR” enaltece a escolha de Odailson Bandeira como candidato do PAICV para eleições autárquicas

10/03/2020 01:43 - Modificado em 10/03/2020 01:43

Foto: Rotas Turisticas

O Grupo Independente “MUDAR – Alternativa Ribeira Grande”, que foi o primeiro a confirmar presença nas eleições autárquicas na Ribeira Grande de Santo Antão, louva a decisão do deputado Odailson Bandeira de concorrer à Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão, como candidato do PAICV.

Este movimento diz entender que a escolha de Odailson Bandeira, irá contribuir para uma campanha “elevada e nobre”, como os eleitores de Ribeira Grande merecem, baseada no “respeito e na ética e focalizada em apresentar propostas, ideias e soluções”, e não em “ataques pessoais e baixa política”, isto é na mesma linha dos princípios defendidos pelo Grupo Independente.

“O nosso Grupo entende que a verdadeira democracia assenta-se na possibilidade de os eleitores fazerem escolhas. E defendemos que a população de Ribeira Grande merece ter tantas mais opções quanto possíveis, para poder escolher livremente a melhor proposta, o melhor programa, a melhor equipa – procurando colocar SEMPRE Ribeira Grande acima de tudo” assegura este movimento, que foi o primeiro a manifestar a sua candidatura para estas eleições municipais em Ribeira Grande de Santo Antão.

Já da parte do candidato do PAICV, Odailson Bandeira, regozija-se com o conteúdo do comunicado do Grupo Independente “MUDAR”, assegurando que naquilo que depender da sua candidatura as próximas eleições autárquicas no município serão pautadas pelo “respeito, nobreza, ética, afecto e muita positividade”, porque para os escolhidos, Ribeira Grande está em “primeiro lugar” e que no ver do seu partido, o concelho “merece mais”.

De recordar que Odailson Bandeira foi confirmado este domingo com candidato do PAICV para as eleições autárquicas no Concelho da Ribeira Grande de Santo Antão.