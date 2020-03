COVID-19 – Cruz Vermelha reúne-se com estruturas das ilhas consideradas de maior risco

10/03/2020 01:31 - Modificado em 10/03/2020 01:31

A Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV), “enquanto instituição de cariz humanitário e auxiliar dos poderes públicos”, vai estar reunido no próximo dia 11 do mês de março, na sede do Conselho Local, na Praia, sito no Paiol, com o propósito de debater a problemática do COVID-19 que vem se alastrando de forma rápida por várias parte do mundo.

De acordo com a instituição, o encontro vai ser subdividido em duas partes. Sendo que no período de manhã, o Conselho Executivo da CVCV, seus dirigentes e as estruturas locais das ilhas de Santiago, Sal, Boavista e São Vicente, consideradas as de maior risco, estarão reunidos com o propósito de debaterem informações pertinentes do COVID-19 que permitirá a esta instituição humanitária melhor orientar, posicionar e fixar o seu campo de ação e eventuais intervenções.

Para o período da tarde, o encontro conta com a presença da Direção Nacional de Saúde e o Instituto Nacional de Saúde Pública, alargado a todos os colaboradores e voluntários da CVCV residentes na capital, a fim de conhecerem o essencial do Plano Nacional de Contingência, assim como disporem de informações e orientações pertinentes que os possibilitarão melhor ajudar a Cruz Vermelha a lidar com esta problemática.

Recorda-se que o COVID-19 apareceu em finais de dezembro do ano passado na cidade de Wuhan, China e com uma rápida disseminação ao nível mundial, o que levou a OMS a decretar emergência de saúde pública de interesse internacional.

Neste momento, a sua implicação para a saúde pública ocorre de maneira imprevisível e supera as fronteiras, demandando uma ação internacional imediata e sem precedentes.

Tendo em conta a velocidade da sua propagação e considerando que Cabo Verde é um país de emigração e aberto ao mundo, confere-lhe pressupostos bastantes para considerá-lo um país ameaçado por esta epidemia, pelo que é urgente elevar o nível de alerta, traçar as medidas necessárias em matéria de prevenção, controlo e combate da doença.