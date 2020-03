Candidato do PAICV à Câmara Municipal de São Vicente conhecido esta quarta-feira com três nomes em cima da mesa

O candidato do PAICV à Câmara Municipal de São Vicente (CMSV), será conhecido esta quarta-feira, 11, no Mindelo, onde estão em cima da mesa os nomes de Alexandre Novais, Albertino Graça e Nelson Lopes.

Conforme informações recolhidas, o Sector do PAICV de São Vicente, irá reunir-se nesta quarta-feira, na sede do partido na ilha, de onde sairá o nome do potencial candidato a concorrer à presidência da Câmara Municipal de São Vicente. Uma fonte da Comissão Política Regional de S. Vicente (CPRSV) assegurou ao NN, que estão em cima da mesa três possibilidades: Alexandre Novais, Nelson Lopes e ainda Albertino Graça.

Para a nossa fonte, neste momento, o nome de Albertino Graça é aquele que reúne o apoio de quase todos os membros da CPRSV e que por isso, estão inclinados a votar na sua escolha, para enfrentar as próximas autárquicas na ilha de Monte Cara.

De salientar que recentemente, Alcides Graça afirmou que o partido estava a trabalhar com todos os cenários para a escolha do nome para liderar o projeto autárquico para este ano 2020. “Temos três possíveis candidatos, neste momento. Foi assunto abordado na última reunião da Comissão Política. Vamos fazer a sondagem necessária e na próxima Comissão Política, no mês de Março, estaremos em condições de tomar uma decisão sobre o candidato para PAICV em São Vicente. Mas todos os cenários são possíveis”, assegurou na altura o líder da CPR do PAICV em São Vicente.

Recorde-se que em 2016, aquando das últimas eleições autarquicas, a candidatura liderada por Alcides Graça não conseguiu ir além dos 20,1% dos votos, tendo descido para a terceira força política na ilha.

O MpD venceu as eleições, com maioria absoluta, tanto na Câmara, como na Assembleia Municipal. A UCID foi o segundo partido mais votado.