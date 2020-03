Diretor Nacional de Saúde: Navios de cruzeiros que aportam os portos do país representam uma preocupação

O Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, assegurou que os navios de cruzeiros que aportam os portos do país, principalmente em São Vicente, representam uma preocupação acrescida, se estiverem dentro do período de incubação do Covid-19, mas garante que as autoridades estão em alerta máxima.

Em declarações a Rádio Pública, Artur Correia, vincou que um barco que demora mais de 14 dias para chegar a Cabo Verde representa uma preocupação, mas por outro lado se a duração da viagem for menos de 14 dias, diz que já será uma preocupação acrescida, porque estará dentro do período de incubação do vírus.

No entanto, esclarece que as autoridades de cabo-verdianas, tanto marítimas, portuárias e sanitárias estão todos em sintonia e alertas e com informações atempadas. “Antes da chegada dos navios saberemos de onde vêm e quantos dias de viagens estão a fazer para chegarem a Cabo Verde. Também procuraremos saber atempadamente qual que é a situação de saúde dos tripulantes e passageiros” sustentou.

Tudo isto, segundo o mesmo, para avaliar o risco e assim interditar o desembarque de pessoas em tais situações de risco. “Conter o caso e isola-lo imediatamente e evitar o alastramento no nosso país” acrescentou Artur Correia, assegurando uma vez mais que não há casos de coronavírus no país e que o Governo está atento também aos voos provenientes de Itália e Portugal.