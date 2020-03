A AAVTCV preocupada com suspensão dos voos diretos Praia-Lisboa pela CV Airlines

10/03/2020 00:35 - Modificado em 10/03/2020 00:35

O presidente da Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde (AAVTCV), Mário Sanches, assegurou esta segunda-feira, estar preocupado com a suspensão dos voos diretos Praia-Lisboa-Praia pela Cabo Verde Airlines, isto numa altura em que estavam à espera da retoma da rota Mindelo-Lisboa-Mindelo.

Conforme o presidente da AAVTCV, os voos Praia-Lisboa que deixaram de ser diretos desde o dia 04 de fevereiro, passando a ser apenas via Sal, é um facto estranho pois, trata-se do fecho de uma das rotas economicamente “mais viáveis”.

A Cabo Verde Airlines justifica a medida com o objetivo de dinamizar o “hub” na ilha do Sal, mas Mário Sanches, alerta que esta instabilidade nas rotas poderá abalar a confiança no utente na Cabo Verde Airlines.

Um cenário que segundo o presidente da AAVTCV, acontece numa altura que se esperava a abertura, novamente, da rota Mindelo-Lisboa-Mindelo. “Como parceiro entendemos que deve haver sintonia nos negócios, ficando assim muito difícil para as agências de viagens trabalharem para contribuir de forma sustentável da propriá companhia e que poderá abalar a confiança do utente” enalteceu Mário Sanches.

Para além deste facto, entende que a Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde vive momentos de indefinição quanto ao futuro, com as restrições de viagens impostas pelo Governo, por causa da propagação da epidemia do novo coronavírus.