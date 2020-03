Banco Central faz novo alerta sobre fraude pela internet

10/03/2020 00:27 - Modificado em 10/03/2020 00:27

O Banco de Cabo Verde (BCV) alerta o público sobre tentativas de golpe pela internet, através de um e-mail falso atribuído à instituição.

A mensagem atribuída ao BCV em que utilizadores de e-mails têm recebido mensagens solicitando que “atualizem informações pessoais com o arquivo do cliente anexado, de acordo com o Decreto no 82/2020 do Banco de Cape Verde”. O e-mail é assinado por uma suposta “equipe de segurança da conta”.

Em nota, o Banco Central esclarece que se trata de uma mensagem fraudulenta utilizando indevidamente informações e a identidade do Banco de Cabo Verde.

Portanto, explica que são fraudulentas as mensagens que solicitam senhas, dados bancários, informações pessoais.

O Banco Central em nota alerta as instituições, os clientes bancários para este facto, reiterando a necessidade de se fazer um combate conjunto a emails fraudulentos deste tipo, informando e sensibilizando os Colaboradores e os Clientes sobre os melhores procedimentos a adotar.

E que portanto, assegura que as mensagens autênticas do Banco de Cabo Verde nunca solicitam informações pessoais ou bancárias. O BCV somente entra em contato com aqueles que solicitam resposta da instituição.

Caso você receba alguma mensagem desse tipo, não abra os arquivos anexos, não siga nenhuma instrução. Tão pouco preencha formulários ou envie qualquer tipo de informação.