Binter reforçará ligações entre ilhas por altura do Festival da Baía das Gatas

9/03/2020 16:09 - Modificado em 9/03/2020 16:26

Luís Quinta, diretor-geral da TICV, nova designação da Binter Cabo Verde, avança que a companhia aérea, na época alta, vai garantir um total de 28 voos diários para sete ilhas do arquipélago, mais 10 do que no Inverno. Entre este aumento está a ligação para São Vicente por altura do Festival da Baía das Gatas, agendado para Agosto.

O diretor-geral da empresa fez estas declarações à agência Lusa, onde assegurou que a companhia realiza cerca de 18 voos por dia na época baixa (inverno), que sobem para 24 a 28 voos diários na época alta (verão).

Este aumento de ligações, segundo o mesmo, tem como base o reforço para as “festividades mais importantes”, como o Carnaval nas ilhas de São Vicente e de São Nicolau. A estes juntam-se ainda o festival da Baía das Gatas e as festas de São Filipe, na ilha do Fogo.

As rotas operadas pela Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV), são asseguradas por três ATR-72 500, com capacidade para 72 passageiros.

A companhia iniciou as ligações aéreas em Cabo Verde em 2016 e transportou no ano seguinte cerca de 460 mil passageiros, o melhor registo no histórico das ligações aéreas domésticas segundo a empresa Aeroportos e Segurança Aéreos (ASA) – que gere os quatro aeroportos internacionais e os três aeródromos do país.O transporte caiu para cerca de 440 mil passageiros em 2018 e para 410 mil no ano passado, descidas que Luís Quinta justifica com a atualização de tarifas feita em 2018 pelo regulador do setor, a Agência de Aviação Civil (AAC) de Cabo Verde.