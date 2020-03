Sub-17: Real Sociedade vence Batuque e fica a um ponto do título

9/03/2020 15:55 - Modificado em 9/03/2020 16:27

A formação da Real Sociedade venceu este fim-de-semana o Batuque FC por 2-1, ficando assim a apenas um ponto de conquistar o título de campeão regional da categoria, lugar que dá acesso direto ao Campeonato Nacional.

Esta sexta e penúltima jornada da prova era crucial para estas duas formações que lutam para o passaporte nacional, onde já está o Cantareira, atual campeão nacional em título. De resto este foi o jogo grande da jornada e que levou muitos adeptos ao campo Bitim.

A figura de destaque deste jogo foi o avançado Wesley Delgado, que com dois golos selou o triunfo da sua equipa nesta maratona rumo ao título e ao Campeonato Nacional de Futebol. Este jogador que foi o melhor marcador do campeonato regional de sub-15 na época passada, lidera o ranking dos melhores marcadores em sub-17, até agora com 9 golos.

Quem aproveitou esta derrota do Batuque foi o Cantareira para assumir a segunda posição, ao beneficiar da não comparência do Corinthians no recinto desportivo, o que levou a marcação do “cover” e os três pontos do jogo para os atuais campeões em título.

Em outros jogos, o Geneva goleou a Juventude por 4-0 e o Estoril despachou o Atlético de Pedra Rolada por 5-1.

Com estes resultados a Real Sociedade continua líder, agora com 16 pontos, seguido pelo Cantareira com 14, Batuque 13, Juventude 9, Geneva 9, Estoril 6, Atlético de Pedra Rolada 3 e na última posição está o Corinthians que ainda não pontuou.

A sétima e última jornada reserva os jogos Juventude x Real Sociedade; Batuque x Corinthians; Estoril x Geneva e Cantareira x Atlético de Pedra Rolada.Para se sagrar campeã a Real precisa de apenas um ponto no seu jogo com a Juventude. Já em termos de números esta formação leva 24 golos marcados e apenas três sofridos, ao passo que o Batuque já marcou 21 golos e sofreu quatro e o Cantareira tem 10 golos marcados e 1 sofrido.