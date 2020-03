Andebol: Aquilino Fortes nomeado selecionador nacional de sub-19 para o ‘Trophy Challenge’

9/03/2020 15:47 - Modificado em 9/03/2020 15:47

O treinador dos campeões nacionais de Cabo Verde, Aquilino Fortes, foi o escolhido pela Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA) para orientar os sub-19, no “Trophy Challenge”, marcado para 24 a 28 deste mês no Mali.

A seleção de andebol masculina de Cabo Verde de sub-19, conforme a FCA, concentra-se a 14 do corrente, na Praia, para a preparação desta competição.

De salientar que o treinador Aquilino Fortes, no último campeonato conquistou o regional e nacional para as equipas masculina e feminina do Atlético do Mindelo em seniores. Para o cargo de seleccionador nacional adjunto foi nomeado o técnico da Associação Desportiva e Recreativa dos Picos, Edmilson Martins.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Jorge Gomes (K Kobra, Fogo) e Clenderson Lopes (Desportivo, Santiago Sul).

Pivot: Danielson Andrade e Mário Rendall (Farense, São Vicente).

Ponta: Yanick Silva (Atlético, São Vicente), Elizandro Andrade (Garridos, Santiago Sul), Bruno Cardoso (Graciosa, Santiago Norte) e Erick da Luz (Oderf, Sal).

Lateral: Flávio de Pina (ADR Picos, Santiago Norte), Paulo Lopes (Farense, São Vicente), Angelito Varela (Desportivo, Santiago Sul) e Nivaldo Costa (Tabanka, Santiago Norte). Central: Thierry Fortes (Farense, São Vicente) e Gilson Sanches (Seven Stars, Santiago Sul).