Necessidades do turismo local debatidas no Mindelo

9/03/2020 02:10 - Modificado em 9/03/2020 02:10

O Ministério do Turismo e Transportes, conjuntamente com a agência dos Países Baixos RVO/Netherlands Emprises Agency, promovem esta segunda-feira, 09, no Mindelo, um workshop sobre o fortalecimento e as necessidades do turismo local.

Tendo como palco central a Câmara de Comércio de Barlavento (CCB), a organização vinca, através de uma nota, que o projeto da aérea do turismo é da iniciativa da RVO/Netherlands Emprises Agency em estreita colaboração com o Ministério do Turismo e Transportes, com o objetivo de fortalecer o turismo local, tanto na ilha de São Vicente como também na vizinha ilha de Santo Antão.

Este workshop que visa essencialmente os promotores turísticos e principais operadores do sector, tem como objetivo criar uma rede de trabalho visando entender as necessidades e os anseios da população local, bem como o fortalecimento do turismo nestas duas ilhas.

Para isto, os organizadores do evento, têm na agenda uma série de visitas a diversas localidades de interesse turístico nas ilhas de São Vicente e Santo Antão tendo em vista compreender as perspetivas e necessidades do turismo local e de seguida trabalhar também com os parceiros locais.