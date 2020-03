Santo Antão: Odailson Bandeira é o candidato do PAICV à Câmara da Ribeira Grande

9/03/2020 02:04 - Modificado em 9/03/2020 02:04

Foto: Inforpress

O deputado nacional do PAICV, eleito por Santo Antão, Odailson Bandeira, é o escolhido pelo sector do partido na Ribeira Grande de Santo Antão para concorrer à Câmara Municipal nas próximas eleições autárquicas.

Para já as informações são escassas, mas, ao que tudo indica Bandeira será o nome forte do partido que procura dar novo rumo ao desenvolvimento do Concelho da Ribeira Grande, isto numa altura que uma candidatura independente já foi apresentada.

Trata-se da candidatura do economista Paulino Dias, pelo grupo independente MUDAR. Já da parte do MpD, partido que há muitos anos se encontra à frente da edilidade ribeira-grandense ainda não foi dado a conhecer o nome quem irá encabeçar a sua lista, mas possivelmente o atual presidente da Câmara, Orlando Delgado, poderá recandidatar-se a mais um mandato.