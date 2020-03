Golo solitário de Gito coloca Batuque FC a um ponto da Académica

9/03/2020 01:19 - Modificado em 9/03/2020 01:19

Um golo solitário de Gito, marcado aos 53 minutos, ditou o triunfo do Batuque frente ao Farense de Fonte Felipe. Face a esta vitória neste domingo, 08, a contar para a 12ª Jornada, o Batuque FC ascende ao segundo lugar da classificação, ficando apenas a um ponto do líder, a Académica do Mindelo.

No jogo disputado no Estádio Municipal Adérito Sena, as duas formações protagonizaram uma primeira parte sem lances iminentes de golo. O Batuque que procurava ultrapassar o Mindelense e chegar-se perto da Académica, entrou mais ofensivo, mas sem grande consistência na finalização. A formação de Fonte Filipe, bem organizada no seu setor defensivo levou a que o jogo chegasse ao intervalo com um nulo no marcador.

No reatamento da partida, a formação axadrezada de Alto Miramar, organizou melhor o seu ataque e começou a chegar com perigo à baliza defendida por Diney que substituiu, ainda no decorrer do primeiro tempo, o guarda redes Ricardo.

Aos 53 minutos o avançado do Batuque, Gito, aproveitou uma assistência de Cicim para colocar a sua equipa na frente do marcador. Um lance que motivou muitos protestos por parte da equipa técnica do Farense que ficou a pedir falta na jogada que deu origem ao golo.

Depois do golo sofrido o Farense reagiu e logo a seguir, aos 55 minutos, Alex quase empatou a partida, mas Fock, guarda-redes do Batuque, esteve à altura e evitou o pior. Aos 65 minutos foi a vez do defesa central Ivan testar os reflexos do veterano Fock que se voltou a mostrar intransponível.

Assim, resultado manteve-se inalterado até ao término da partida. Com estes três pontos arrecadados o Batuque ultrapassou o Mindelense e isolou-se no segundo lugar com 22 pontos, ficando a apenas um ponto do líder Académica.

No outro jogo que encerrou esta jornada 12, Derby e Salamansa empataram a dois golos. Tchona e Lobo deram um vantagem de dois golos para o Derby mas perto do final da partida, com um Derby desligado do encontro, o Salamansa viria a chegar a igualdade com golos de Djack e Hamilton.

Este resultado, quando faltam duas jornadas para o fim do regional, empurra irremediavelmente o Falcões do Norte para a segunda divisão.

Na liderança continua a Académica com 23 pontos, seguida pelo Batuque com 22, CS Mindelense 20, Derby 16, Castilho 15, Farense 13, Salamansa 13 e Falcões do Norte 6 pontos.