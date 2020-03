Gito: “Objetivo do Batuque é vencer os dois jogos que faltam e ser campeão”

O avançado do Batuque, Gito, figura do jogo deste domingo frente ao Farense, ao marcar o único golo do encontro, golo que coloca os axadrezados a morderem os calcanhares da Académica, assegura que a equipa tem dado uma boa resposta, mesmo após a mudança de treinador e que os objetivos do clube na luta pelo título mantém-se intactas.

No final da partida, o jogador que se apresentava visivelmente bem-disposto, após triunfo difícil face ao Farense, frisou que a equipa se apresentou no Adérito Sena com “determinação e garra” para vencer este jogo.

“Viemos para lutar até ao fim e o importante era a vitória, pois sabíamos que assim ficávamos a um ponto da liderança. Agora é lutar até ao fim, porque o objetivo do Batuque é vencer os dois jogos que faltam e ser campeão” salientou.

Para o jogador santiaguense, o objetivo dos axadrezados desde o começo da época é o de conquistar o Campeonato Regional e qualificar-se para o Campeonato Nacional, mesmo com a mudança de treinador, ocorrida recentemente com a saída de Bubista e a entrada de Piky. “Continuamos com o mesmo objetivo que é ser campeão. Temos uma meta, e o importante é continuarmos a lutar e vencer os dois próximos jogos, garantindo assim o campeonato regional e ir ao Nacional”.

Mas, neste momento como diz, o pensamento passa por vencer o jogo das meias-finais da Taça de São Vicente, ante a Académica, numa partida que está agendada para o próximo sábado, 14 de Março. “O importante agora é vencer o jogo da Taça de São Vicente, contra um adversário forte que é a Académica” concluiu o jogador da equipa e Alto Miramar.