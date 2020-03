‘Segundona’ ao rubro com quatro candidatos ao título

9/03/2020 00:53 - Modificado em 9/03/2020 00:54

Quando faltam apenas duas jornadas para o fim do Campeonato Regional de Futebol de Futebol da Segunda Divisão de São Vicente, Amarante, Ribeira Bote, Calhau e Corinthians lutam entre si pela subida de divisão.

Esta jornada 8, confirmou o grande equilíbrio que tem sido as últimas épocas desportivas na divisão secundária do futebol mindelense, no que toca à subida de divisão.

No arranque desta jornada o Amarante, líder da prova, que já tinha empatado a uma bola na jornada passada com o Calhau a uma bola, voltou a repetir este mesmo resultado no sábado, desta feita, frente ao São Pedro. Neste jogo o líder esteve a perder por um largo período, fruto do golo madrugador do São Pedro, apontado por Edson Delgado aos 14 minutos de jogo. O empate para as hostes amarantinas só chegou aos 74 minutos por intermédio de Romeno.

Um resultado que permitiu a aproximação do Ribeira Bote que venceu neste domingo, o até então segundo classificado, o Calhau por 3-2. Os homens da zona libertada estiveram a vencer por três golos de diferença com tentos de Cabeça e Papay (2x), mas já no segundo tempo o Calhau reagiu e marcou por duas vezes por Júnior e Licínio.

A fechar esta jornada o Corinthians goleou o Ponta d’Pom por 4-1, e conseguiu ascender ao terceiro lugar com 11 pontos. A goleada teve contribuição de Mário Dias (2x) e Marvin Furtado (2x) e para o Ponta o golo da consolação foi apontado por Ailton.

O Amarante segue na liderança da prova com 15 pontos, seguido pelo Ribeira Bote 14, Calhau 12, Corinthians 11, São Pedro 8 e Ponta d´Pom 5 pontos.