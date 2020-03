Seleção feminina de futebol falha pódio após perder com a Libéria

8/03/2020 01:08 - Modificado em 8/03/2020 01:08

Foto: FCF

A nossa seleção feminina de futebol não conseguiu arrecadar a terceira posição da Taça UFOA que decorreu na Serra Leoa depois, de neste sábado, ter perdido com a sua congénere da Libéria por 1-0, ficando assim no quarto posto da prova onde participaram oito equipas.

Em jogo disputado no Estádio Wusum Mini, na Cidade de Maken, Cabo Verde viu as esperanças de um possível 3º Lugar, esbarrarem-se num golo sofrido já no decorrer do segundo tempo.

Três derrotas, uma vitória e um empate é o balanço que Cabo Verde consegue na sua primeira participação numa prova internacional.