Carlos Machado: “Com o futebol que temos praticado merecemos ir ao Campeonato Nacional”

8/03/2020 00:39 - Modificado em 8/03/2020 00:39

A Académica mantém-se na luta pelo título de campeão regional, com os olhos postos no Campeonato Nacional. Isto apesar de ter empatado este sábado com o Mindelense, outro candidato ao título regional. Num jogo com muitas contestações da parte das hostes estudantil, o técnico Carlos Machado aponta fatores que não deixaram a Académica vencer este jogo, mas diz acreditar que por tudo o que a equipa tem vindo a fazer merece o apuramento para o Nacional.

“Obviamente que não estávamos à espera deste empate. Quem viu esta partida pôde constatar que a Académica foi sempre superior ao Mindelense em todos os aspetos do jogo. Encostámos o Mindelense completamente lá atrás e não conseguiram respirar. Estamos a falar de uma equipa que é campeã de Cabo Verde” começou por dizer o treinador dos estudantes no final da partida, apresentando-se visivelmente agastado pelas incidências do jogo.

Machado garantiu que existiram fatores que contribuíram para que a sua equipa não saísse deste jogo com os três pontos. Instado a explicar quais fatores a que se estava a referir,o treinador da Micá disse preferir não falar sobre eles, no entanto deixando entender que se estava a referir à equipa de arbitragem deste encontro, que foi liderada por Cláudio Lopes. “Na minha vida profissional como treinador nunca vi coisas destas, mas vamos seguir em frente porque é o futebol.” salientou.

Sobre os próximos embates com o (Batuque e Derby), que serão cruciais para a Académica na luta pelo título, afirmou que o lema é “ir jogo a jogo” e pensar em cada jogo que vem a seguir. “Temos mais dois jogos difíceis, inclusive com um adversário direto que joga este domingo (Batuque FC) e se ganhar poderá mesmo chegar-se perto de nós. Mas isto vai ser até ao fim. Não tenho dúvidas de que com o futebol que praticamos, com a dinâmica que estamos a pôr nos jogos, acho que somos uma equipa que merece ir ao Campeonato Nacional” rematou.