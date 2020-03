Rui Alberto Leite: “O campeonato vai ser disputado até a última jornada, isso posso garantir”

8/03/2020

No final do jogo com a Académica, que terminou com um empate a zero, e deixou o Mindelense a três pontos do adversário desta tarde, o treinador deixou claro que a sua equipa entrou no terreno de jogo com a ambição de vencer o jogo e assim alcançar a Académica na liderança da prova.

“Jogamos contra uma grande equipa que está na frente do campeonato com todo o mérito. Uma equipa que prática um jogo bastante desgastante, isto porque jogam sempre direto na busca do seu avançado que sempre impõem muito físico” elucidou Rui Leite.

No entanto, avançou que a sua equipa veio preparada para contrariar estes pontos fortes da Académica e tentar ganhar as segundas bolas, para sair rápido no contra-ataque. “O primeiro tempo teve alguns momentos onde conseguimos fazê-lo e tivemos algumas situações de golo. Eles também tiveram porque acreditaram nas bolas que íamos perdendo, mas na segunda parte estivemos melhor no jogo e não conseguiram impor o seu estilo de jogo” esclareceu.

Nisto frisou, que a sua equipa teve uma oportunidade “flagrante” para chegar ao golo (Ailton 79 minutos), que poderia ter decidido a partida a nosso favor. “Mas tudo está em aberto. Faltando ainda duas jornadas. Nada está perdido. O campeonato vai ser disputado até a última jornada, isso posso garantir. Estamos dentro do campeonato. Não estamos fora dele”.

Questionado sobre o trabalho feito pela equipa de arbitragem, respondeu que foi das melhores no terreno de jogo. Lamentando o facto da partida não ter tido golos, pois é a finalidade de qualquer jogo de futebol. “As duas equipas quiseram ganhar, mas o futebol é assim. Campeonato até ao fim” concluiu.