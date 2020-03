Campanha de Prevenção do Uso Abusivo do Álcool reconhece contributo dos media nesta campanha

6/03/2020 01:13 - Modificado em 6/03/2020 01:13

Esta iniciativa do Presidente da República, com o objetivo de promover a Campanha de Prevenção do Uso Abusivo do Álcool, organiza o encontro “Chá com os Media”, a realizar-se no Salão Beijing, na Presidência da República, no dia 06 de Março de 2020.

A campanha “Menos Álcool, Mais Vida”, reconhecendo a importância que os media têm na amplificação, consciencialização e espaços de debate para a compreensão do combate ao uso abusivo de bebidas alcoólicas, conforme a iniciativa, acolhe este encontro de partilha com profissionais da comunicação social com o objetivo de dar a conhecer os ganhos alcançados durante este percurso e os desafios ainda por enfrentar.

“Trata-se de um rendez-vous que visa também recolher subsídios destes profissionais e conhecer a percepção dos que atuam nesta área e debater a situação do consumo de bebidas alcoólicas e as suas influências na nossa sociedade”, explica a mesma fonte.

Durante o encontro, serão ainda apresentadas as músicas solidárias produzidas para a Campanha, bem como os vídeo-clips que as acompanham e que reuniram artistas de renome que emprestaram o seu talento pela causa e também de diversas personalidades nacionais.

A Campanha “Menos Álcool, Mais Vida” celebra no dia 1 de Julho o quarto aniversário do seu lançamento. Uma iniciativa presidencial cujo objectivo é lutar para diminuir, de forma significativa, o consumo abusivo de álcool que afecta as pessoas, as famílias, a sociedade, a saúde e a economia cabo-verdiana.