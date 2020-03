Coronavírus: Director Nacional da Saúde reafirma que “não há razão” para pânico

6/03/2020 00:48 - Modificado em 6/03/2020 00:48

O governante assegura que o país está preparado para dar resposta a este fenómeno que “apanhou muitos países desprevenidos”.

Foto: Inforpress

Sendo a ilha do Sal, uma das principais “portas” de entrada no país de estrangeiros, de pessoas provenientes de países com transmissão activa de coronavírus, o director Nacional da Saúde, Artur Correia, reuniu-se com diversas entidades, com o objectivo não só de diagnosticar precocemente eventuais casos sintomáticos que possam ser enquadrados como casos suspeitos, mas também “preparar todos esses actores para a necessidade de actuarmos no sentido de fazermos actividades de informação, educação e comunicação para as populações”, explicou.

Segundo Artur Correia, este encontro de diversas entidades, com o propósito destes levarem esclarecimentos às comunidades para que toda a gente esteja consciente do que representa esse novo coronavírus, Covid-19, e não ficar dependente das “fakenews” nas redes sociais e informações falsas que acontecem todos os dias.

Artur Correia apela à intervenção das autoridades competentes que “façam alguma coisa para combater os fakesnews que andam a alarmar a população cabo-verdiana sem necessidade”.

E faz saber ainda que estão cientes das suas responsabilidades. “Passamos a mensagem de que esse processo de prevenção e controlo do coronavírus é um compromisso do Estado, do Ministério da Saúde (…), mas é uma responsabilidade de todos”.

“Incluindo a Comunicação Social que tem um papel importantíssimo nesse processo de levar mensagens positivas e correctas, de combater as fakenews, para que a população cabo-verdiana esteja bem informada”, completou, tranquilizando as pessoas que neste momento “não há razão” para pânico.

Informou ainda que o “Plano de Contingência Nacional” será apresentado na próxima semana, sem contudo avançar itens de activação.