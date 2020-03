Campeonato Regional: Agora é a doer até ao fim

6/03/2020 00:13 - Modificado em 6/03/2020 00:13

Com o campeonato regional a caminhar para a reta final, faltam apenas três jornadas, a luta, tanto pelo título como para evitar o fundo da tabela é cada vez mais acesa.

Num campeonato curto, todos os pontos são importantes para as contas finais e, por esta altura do campeonato, as coisas estão bem renhidas, tanto na parte cimeira da classificação como na zona de despromoção. Esta jornada, sem dúvida, poderá começar a definir as contas em todos os aspetos.

Se no cimo da tabela, Académica, Batuque e Mindelense lutam pelo título, na cauda da classificação também há jogos importantes no que diz respeito às contas da despromoção direta e da liguilha, onde cinco equipas lutam entre si para esta fuga.

Quem está numa posição delicada é o Falcões do Norte, que relembramos, subiu esta época para a primeira divisão, pelo que uma nova descida certamente não estará nos planos dos homens de Chã de Alecrim, neste momento, razão esta que levou à troca no comando técnico na equipa onde “Ary Lopes” substituiu “Lizy”. A formação está mais que obrigada em vencer o Castilho, que soma 12 pontos, se quiser ter ainda esperanças numa eventual permanência.

Outro jogo da jornada vai colocar o Batuque FC, segundo classificado com 18 pontos e o Farense quinto classificado com 13 pontos. O Batuque procura o título, enquanto a equipa de Fonte Filipe procura resolver o quanto antes a questão da permanência na primeira divisão. Mesmo com 13 pontos os homens de Fonte Filipe, estão na zona que envolve a liguilha, por isso, qualquer passo em falso poderá deixar a equipa numa situação delicada.

Noutro jogo da jornada 12, Salamansa antepenúltimo classificado com 12 pontos, tem encontro marcado com o Derby atual quarto classificado com 15 pontos. O Salamansa vem de uma derrota frente ao Mindelense, por 0-2, o que agudizou a crise de resultados na equipa da zona piscatória. Um resultado que mantém a equipa nos lugares perigosos da tabela com os mesmos pontos do Castilho, equipa que está na zona da liguilha.

Já o Derby vem de uma vitória frente ao Farense, mas parece que a equipa regressou tarde às vitórias porque com 9 pontos em disputa, estão a 7 pontos da liderança, cenário difícil e quase impossível para os comandados de Neuen Crespi.

Jogos e horários da 12ª jornada:

Sábado: 14 horas Castilho x Falcões do Norte; 16 horas CS Mindelense x Académica

Domingo: 14 horas Batuque FC x SC Farense; 16 horas–FC Derby x FC Salamansa