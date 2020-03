Borracho: “Estamos a trabalhar para ultrapassar as dificuldades e vencer o jogo”

5/03/2020 23:57 - Modificado em 5/03/2020 23:57

Académica e Mindelense medem forças no sábado, num clássico a contar para a décima segunda jornada do Campeonato Regional de Futebol, jogo esse que envolve dois grandes rivais do futebol de São Vicente.

O médio centro da formação estudantil, Ricardo Gonçalves “Borracho”, tem sido uma das pedras fundamentais do treinador Paulo Machado na manobra defesa-ataque, o que tem ajudado a equipa no equilíbrio no terreno de jogo, mas também em assistências e golos na conta pessoal.

Em declarações ao NN, o jogador que denota muito respeito pelo adversário, por ser o atual campeão regional e nacional, e frisa que estão a preparar o jogo como tem sido o habitual para todos os outros encontros. “Só que este vai ser um jogo mais difícil, porque são uma equipa forte e um candidato ao título, não esquecendo que são os atuais campeões regional e nacional”. Acrescenta estarem “a trabalhar para ultrapassar as dificuldades que nos vão ser colocadas e vencer o jogo” reforça.

Para que a “Micá” possa sair com os três pontos deste jogo que poderá ser crucial na luta pelo título, este aponta que o segredo é existir “sacrifício, dedicação e humildade, esforço, luta, garra, e muito trabalho em grupo e união de todos”.

Uma vitória neste jogo pode embalar a equipa para uma conquista do título que lhe escapa há já alguns anos. No entanto acrescenta que “Seja lá qual for o resultado continuamos na luta pelo título”.

Questionado sobre o papel que tem tido o treinador português, para o sucesso que tem sido a época futebolística, Borracho, desdobra-se em elogios, assegurando que este tem um “papel importante e fundamental” nesta caminhada. “Estamos satisfeitos e contentes pelo trabalho que o nosso treinador tem vindo a fazer desde a pré-época e vai continuar certamente até ao final”.