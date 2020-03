Ravy Makalele: “Queremos revalidar o título de campeão regional e a motivação está em alta”

5/03/2020 23:48 - Modificado em 5/03/2020 23:48

Proibido de perder pontos numa altura que o campeonato regional entra na sua reta final, o Mindelense, procura materializar aquilo que conseguiu na primeira volta da prova: vencer a “Micá” e assim alcançar os estudantes na tabela classificativa.

Os penta campeões regionais entram em campo sabendo que uma vitória ante o rival Académica mantém a equipa na luta pela revalidação do título regional. Qualquer outro resultado pode complicar e muito as contas dos Leões da Rua de Praia na luta renhida frente à árdua concorrência da Académica e do Batuque.

Com o objetivo de entrar em campo e arrecadar os três preciosos pontos, Makalele avança que as sessões de preparação têm corrido de forma natural e que por isso vão entrar em campo sem nenhuma pressão. “Claramente queremos revalidar o título de campeão regional e a motivação está em alta”.

Numa fase em que tem acusado uma nítida quebra de rendimento, o jogador não vê isso como um fator alarmante, até porque como diz, todas as grandes equipas não estão imunes ao fator “desconcentração”, esclarecendo que as vezes as coisas não correm como se quer dentro do terreno de jogo.

Em caso de vitória a equipa poderá igualar a Académica no topo, mas uma derrota poderá ser encarada como um possível adeus ao título. Por isso, o médio garante que mesmo em caso de derrota, seguramente o que não quer para a sua equipa, não vão atirar a toalha ao chão. “Enquanto houver possibilidades matemáticas, não vamos atirar a toalha ao chão” reforça.

Para que os jogadores possam ter um bom desempenho dentro do retângulo de jogo, o apoio da massa adepta é um fator sempre determinante. Neste sentido, o novo dono do número 7 dos Leões, pede a todos que ajudem a equipa nesta fase crucial da época, pedindo o apoio dos adeptos para que estejam sempre ao lado da equipa.