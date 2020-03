S. Vicente: Medo do coronavírus leva a corrida ao álcool em gel e máscaras nas farmácias

5/03/2020 00:17 - Modificado em 5/03/2020 00:17

De acordo com os gerentes dos estabelecimentos, alguns consumidores estão comprando os produtos em grandes quantidades para deixarem armazenados em casa

O receio de surto do coronavírus tem provocado o aumento da procura pelo álcool em gel e as máscaras em diversas farmácias, principalmente após o caso suspeito divulgado na segunda-feira pelo ministro da Saúde.

Dos itens mais procurados, dois praticamente estão esgotados nas farmácias: o álcool em gel e as máscaras respiratórias que estão sendo comprados em grandes quantidades.

Ao fazerem isso, muitos consumidores podem ter dificuldades de encontrá-los. Mesmo não havendo a necessidade da sua utilização São Vicente.

Em uma farmácia da ilha, anteriormente apenas 1 álcool gel era vendido por semana e agora, com os casos de coronavírus, as vendas subiram substancialmente. A previsão de reposição dos produtos nas farmácias da ilha ainda é um incógnita, ficando as prateleiras das farmácias vazias desses produtos.