Taça de São Vicente: Académica e Batuque encontram-se nas meias-finais

4/03/2020 23:58 - Modificado em 4/03/2020 23:59

O sorteio da Taça de São Vicente, realizado pela ARFSV, ditou um confronto entre a Académica do Mindelo e o Batuque Futebol Clube, duas das equipas mais emblemáticas da ilha de Monte Cara. O outro jogo das meias-finais coloca frente a frente o Farense e o Falcões do Norte. Ambas as partidas estão marcadas para 14 de março.

Um Académica-Batuque é sempre um jogo grande e vai colocar frente a frente duas formações que neste momento estão numa luta acesa pela conquista do título regional.

Um jogo que promete ser uma “autêntica final antecipada” por tudo o que estas duas equipas têm feito ao longo desta época desportiva, onde os resultados demonstram a regularidade em termos de resultados.

A final está agendada para o dia 04 de Abril. De realçar que o vencedor será a representante da ilha do Monte Cara na Taça de Cabo Verde.