Torneio UFOA: Derrota frente ao Mali afasta selecção feminina da final

4/03/2020 23:51 - Modificado em 4/03/2020 23:52

A selecção de Cabo Verde de futebol feminino falhou a presença na final do torneio da UFOA, ao perder com o Mali (0-4), em jogo das meias-finais realizado hoje no Estádio Wusum Mini, na cidade de Maken, na Serra Leoa.

Afastada da final resta à nossa seleção feminina disputar, no sábado, o jogo de atribuição do 3º e 4º lugar frente ao conjunto da Libéria. De realçar que nesta partida com Mali a equipa nacional sofreu dois golos em cada parte, contabilizando assim a sua segunda derrota na prova, depois de perder com o Senegal na fase de grupos, por 0-2.

Na outra meia-final o Senegal derrotou a Libéria por 2-1, avançando assim para a final da prova. O torneio contou com a participação de oito selecções nacionais e termina no dia 07, após 12 dias de competição.