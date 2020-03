Qualificação CAN’2021: Dupla jornada de Cabo Verde com Ruanda agendada para 25 e 29 de março

4/03/2020 15:33 - Modificado em 4/03/2020 15:33

Foto: FCF

A seleção cabo-verdiana de futebol defronta a sua congénere do Ruanda no Estádio Nacional na Cidade da Praia a 25 de março, em jogo da terceira jornada do Grupo F de qualificação para o Campeonato Africano das Nações, CAN’2021.

Segundo o calendário divulgado hoje pela Confederação Africana de Futebol (CAF), o combinado nacional recebe nesta terceira jornada no Estádio Nacional, em Monte Vaca, na Achada São Filipe, o Ruanda, em partida calendarizada para 25 de março, às 15h00.

As datas dos jogos, de acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol, foram marcadas pelo organismo que gere o futebol africano, pelo que no dia 29 de março, um domingo, Cabo Verde desloca-se ao Estádio Nyamirambo, em Kygaly, capital ruandesa, numa partida com início também às 15h00 locais.

Cabo Verde está inserido no Grupo F juntamente com os Camarões (país anfitrião do CAN’2021), Moçambique e Ruanda.

Na primeira jornada Cabo Verde empatou, fora de portas, a zero com os Camarões, enquanto Moçambique venceu o Ruanda por 2-0. Já na segunda jornada os “Tubarões Azuis” empataram em casa com Moçambique a duas bolas e os Camarões venceram em Ruanda por 1-0.

Camarões lidera o grupo com quatro pontos, seguido de Moçambique também com quatro pontos, Cabo Verde (02), e Ruanda que ainda não pontuou, em dois jogos disputados.

No Grupo F os Camarões estão automaticamente qualificados, na qualidade de anfitrião da prova, pelo que se classificarem em primeiro lugar, passam juntamente com o segundo classificado.

Se os Camarões ficarem em segundo no grupo, qualifica-se juntamente com o primeiro lugar do grupo, mas se terminarem a fase de grupo em terceiro ou quarto lugar, qualificam-se juntamente com o primeiro do grupo, o que significa que apenas uma selecção passa no Grupo F.A fase final do Campeonato Africano das Nações disputa-se em Janeiro de 2021 nos Camarões.