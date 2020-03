Alunos do 12º ano de Artes Gráficas do EICM com curta metragem “Nós Turma” para estimular alunos dos Liceus do país na produção audiovisual

Os alunos do 12º ano de escolaridade de Artes Gráficas da Escola Industrial e Comercial do Mindelo – Guilherme Dias Chantre (EICM) têm em agenda apresentar no próximo mês uma curta metragem de humor com cenas soltas, com o intuito de estimular alunos dos liceus do país na produção audiovisual.

O projeto que se encontra já numa fase avançada de produção é a primeira a ser criada em Cabo Verde por alunos do ensino secundário e segundo o professor desta turma, Isaías Santos, a ideia por detrás deste projeto teve como objetivo principal estimular os demais alunos na área da produção audiovisual a começar desde já a assumir a responsabilidade de trabalhar em equipa o que é de suma importância, pois ao longo da sua trajetória enfrentarão vários desafios no mercado de trabalho.

“O projeto em si é uma curta-metragem de humor. Não é uma narrativa, mas sim, cenas soltas onde mostramos os diversos tipos de alunos que podemos encontrar numa sala de aula. Onde cada aluno criou uma personagem com a sua descrição física e psicológica, como a assustadora, a popular, a comilona, a pidona, os pombinhos, o atrasado, o trapaceiro, o repetente, a perturbadora, o nerd, o gamer e a dorminhoca” situa.

Nisto, afirma que os alunos que se preparam para deixar o ensino secundário e se incorporarem nas universidades, terão que ter este contacto com a aérea de Produção Audiovisual, porque entende que será um mundo novo para eles e que naturalmente não têm noção do que lhes espera nessa nova fase.

“Então, se o objetivo dos liceus é de preparar os alunos para a Universidade, tem lógica uma Escola Técnica trabalhar a área de cinema e produção audiovisual no nosso país. E nada melhor que começar já nos liceus para quando chegarem nas universidades estarem mais preparados. E nós já iniciamos aqui na vertente Design e Multimédia com a produção e Audiovisual” vinca Isaías Santos.

Para já, como diz, a pretensão é apresentar primeiramente esta curta-metragem fora do ambiente escolar, com o intuito de mostrar à sociedade que no Liceu também se pode produzir algo de bom. “Não podemos ter medo de produzir. São alunos do 12º ano e, portanto, é claro que as pessoas não podem estar à espera de um trabalho profissional, mas sim para começarem a entender que é o caminho a seguir. É um orgulho para estes alunos verem o seu trabalho reconhecido fora das escolas” acrescenta.

Por fim, frisa que será apresentado se o tempo permitir em todos os liceus da ilha, com o intuito de motivar e estimular os alunos e professores a enveredarem por este caminho da produção audiovisual nas escolas.

Para a aluna Karin Silva, que incorpora a personagem “A Assustadora”, este projeto foi um “grande desafio” proposto pelo professor, pois com isso tiveram o primeiro contacto com produções do tipo e que enriqueceram os seus conhecimentos.

A aluna garante que apesar de alguns obstáculos encontrados pelo caminho, o resultado é positivo. “Tem sido um bom trabalho porque todos têm cumprido as suas funções”.

Já a aluna Jacqueline Ferreira, entende que o projeto teve uma “grande ajuda” porque sendo uma “apaixonada pela escrita”, pôde assim colaborar nas cenas desta curta-metragem. “Este projeto foi muito importante, porque com isso já aprendemos a trabalhar em equipa, o que é difícil hoje em dia, porque houve muita entreajuda e troca de ideias”.

Por fim, assegura que querem mostrar que é possível fazer um filme de ações soltas sem o uso da fala. “Sem diálogo já vão entender o que os personagens querem transmitir. Basicamente é isso um dos objetivos deste projeto” conclui.

Neste momento o projeto final desta turma que é formada por 17 alunos, e com a participação do artista sanvicentino, Ary Beatz, está em fase de conclusão pelo que será apresentado em data a confirmar no mês de Abril.