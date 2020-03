João Branco anuncia recandidatura a novo mandato à frente do Mindelact

Com o anúncio da Assembleia-Geral do Mindelact, agendada para 21 de Março, o atual Presidente da Associação, João Branco, que assumiu funções em 2017, garante que será novamente candidato à liderança nos próximos três anos.

A recandidatura de João Branco surge num momento que a Associação prepara as comemorações do Dia Mundial do Teatro que se celebra a 27 de Março com um leque variado de apresentações que arrancam já nesta quinta-feira dia 05.

“Com certeza que sou candidato. Iremos com uma equipa renovada em cerca de 60% em relação ao último mandato. A atual direção tem nove pessoas, mas dessas, somente quatro vão-se manter nesta lista” clarifica João Branco.

Este assegura que os objetivos propostos pela atual direção quando assumiu funções em 2017, foram compridas, essencialmente recuperar o Mindelact ao nível moral, institucional e financeiro.

“Nestes três anos isso foi amplamente conseguido. A próxima direção irá certamente colher muitos frutos desse grande esforço que nós fizemos no sentido de recuperar grandes problemas que encontramos quando entramos na Associação em 2017” frisa.

De salientar que durante a realização da Assembleia-Geral do Mindelact, para além da realização da eleição dos novos órgãos diretivos da associação, será escolhido o nome que irá ser galardoado com o Prémio Mérito Teatral 2020.