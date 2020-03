Detido em Portugal suspeito de tentar trazer para Cabo Verde um menor para exploração sexual

4/03/2020 00:11 - Modificado em 4/03/2020 00:11

Conforme notícia da TVI, o cidadão angolano, que se fazia acompanhar por um rapaz de 15 anos, aterrou em Lisboa, num voo de Angola com destino a Cabo Verde.

Devido ao comportamento apresentado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em articulação com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), concluíram qual era o motivo do adulto fazer-se acompanhar do menor na viagem: traficar a criança para fins de exploração sexual junto de turistas em Cabo Verde.

A detenção ocorreu no domingo, no Aeroporto de Lisboa, com o menor a ser enviado para um centro de acolhimento na naquela cidade portuguesa, enquanto o suspeito ficou detido e será ouvido pelo Tribunal de Instrução Criminal em Lisboa.