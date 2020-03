Nasce em São Vicente a Urgimed Health Hospitality com capital “100% nacional”

3/03/2020 23:55 - Modificado em 3/03/2020 23:55

A clínica de saúde privada Urgimed, em São Vicente, lançou esta terça-feira a primeira pedra para construção da clínica médico-cirúrgica e maternidade, que vai ser construído em duas fases, designado Urgimed Health Hospitality.

Durante a apresentação do projecto, cuja obra vai ter a duração de 15 meses, a direcção avança que este é um sonho que está a tornar-se realidade. “É uma clínica médico-cirúrgica que pretende ser um reforço, no que se refere a prestação de saúde na ilha de São Vicente”, avança Júlio Wahnon.

Sendo o sector da saúde especial e essencial, Wahnon considera que este projecto vai ser uma oferta para o Barlavento e para todo o país, tendo em conta as caraterísticas inovadoras que assume.

Localizado no Alto Santo António, à direita da subida de Cruz João Évora, o serviço médico-cirúrgico e maternidade, engloba um bloco operatório, uma unidade de recobro, internamento e terá serviços de ambulatório que integram diversos gabinetes de consulta para acolher especialidades diferenciadas, explicou o director da URGIMED.

Com capital “100 por cento nacional”, o projecto, conforme a mesma fonte, o core business ou a parte central do negócio vão ser as cirurgias em distintas áreas, como ortopédica, ginecologia, obstetrícia, cirurgia geral, cirurgia plástica e oftalmológica, entre outros.

Dispondo de moderna tecnologia para atender procedimentos de baixa, média e alta complexidade, fruto de um investimento de expansão para complementar a oferta dos serviços através da criação da Urgimed Health Hospitality.

O projeto, cuja primeira pedra foi lançada na tarde desta terça-feira e que contou com a presença dos ministros da Saúde e das Finanças e pelo presidente da Câmara da ilha, terá ainda duas salas de parto e apoio do bloco operatório para cesarianas programadas, implica um investimento a rondar os dois milhões e meio de euros

A maternidade, asseguram, vai dispor de quartos privados e semi-privados, “onde a grávida poderá ter assistência da sua médica ginecologista e acompanhamento do parceiro durante e após o parto”.

“A chave do sucesso deste projecto assenta, essencialmente, nas características dos seus accionistas, médicos nacionais e da diáspora, com `know-how´ e experiência profissional reconhecida”, defendeu a direcção.

A apresentação do projecto aconteceu na Câmara de Comércio de Barlavento, seguido do lançamento na primeira pedra no Alto Santo António, subida de Cruz João Évora.