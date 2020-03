Viagens da Cabo Verde InterIlhas para o mês de Março ainda sem inclusão do navio “Chiquinho”

3/03/2020 23:36 - Modificado em 3/03/2020 23:36

O navio “Chiquinho BL”, adquirido pela CV InterIlhas para assegurar a ligação São Vicente/Santo Antão, que se encontra em Mindelo desde 28 de Janeiro passado, não está ainda na lista de barcos programados para assegurar as ligações inter-ilhas no decorrer deste mês.

Conforme a empresa concessionária das ligações marítimas domésticas, a nova embarcação entraria em funcionamento no passado 18 de Fevereiro, mas tal não viria a acontecer, devido ao atraso relacionado com a conclusão da troca de bandeira e pela inspeção do Instituto Marítimo Portuário (IMP).

Desde que se encontra no país, a embarcação fez inclusive, no dia 22 de Fevereiro, uma viagem experimental na linha São Vicente/Santo Antão, onde irá operar, ao que tudo indica em substituição do navio Inter-ilhas que fará outras ligações domésticas. Uma viagem que segundo a empresa decorreu sem sobressaltos.

De salientar que o navio “Chiquinho BL” tem sido alvo de muitas críticas por parte dos partidos da oposição, sobre a forma como foi adquirida esta embarcação e se tem as características adequadas para navegar nos nossos mares. Também alguns utentes se têm mostrado preocupados pelas aberturas da embarcação, que expõe os produtos e mercadorias a serem transportados entre estas duas ilhas vizinhas.

De recordar que este navio tem capacidade para transportar 430 passageiros e 50 veículos e que irá operar na linha de maior tráfego do país (São Vicente/Santo Antão), constituindo assim, segundo a CV InterIlhas, mais um passo para aproximar as populações e contribuir para a coesão do território e desenvolvimento do país.

Para já e segundo a empresa, os navios Praia d’Aguada, Inter-ilhas, San Gwann e Liberdadi, serão responsáveis pelas ligações das nove ilhas habitadas do arquipélago, até que o navio “Chiquinho” esteja operacional para se juntar à frota.