Cabo Verde defronta Mali nas meias-finais da Taça UFOA

3/03/2020 14:44 - Modificado em 3/03/2020 14:44

A selecção cabo-verdiana de futebol feminino, tem encontro marcado nesta quarta-feira, 04, nas meias-finais da Taça UFOA que decorre na Serra Leoa, com a sua congénere do Mali, num jogo que será disputado no Makeni Town. O jogo começa às 15h00 (horário de Cabo Verde).

Mali começou o Grupo B a golear a Gâmbia por 6-0, na segunda jornada venceu a Libéria por 3-0 e na última jornada, ontem, derrotou por 2-0 a Guiné-Bissau. As malianas passaram em primeiro lugar com nove pontos, 11 golos marcados e nenhum sofrido.

Já Cabo Verde passou no Grupo A em segundo lugar com quatro pontos, fruto de uma vitória e um empate. Cabo Verde marcou três golos e sofreu dois.

Cabo Verde começou com um empate a zero, frente as anfitriãs da Serra Leoa. Depois perdeu com o Senegal por 2-0 e na última jornada venceu a Guiné-Conacri por 3-0.A outra meia-final será disputada entre o Senegal e a Libéria em BoCity.