Sub-17: Real Sociedade empate com Cantareira mas mantém liderança e sonho do Nacional

3/03/2020 01:46 - Modificado em 3/03/2020 01:46

A Real Sociedade líder do campeonato regional de futebol em sub-17 de São Vicente, em jogo a contar para 5ª e penúltima jornada, empatou a duas bolas com o Cantareira, mantém-se na liderança da prova, agora em igualdade pontual com o Batuque.

Depois de quatro vitórias consecutivas na prova, a Real Sociedade foi travada pelo campeão regional em título, que já têm assegurado um lugar no campeonato nacional desta época desportiva, o Cantareira.

Quem beneficiou com este resultado foi o Batuque FC que impôs uma goleada de 4-0 ao Geneva e com isso ultrapassou o Cantareira e igualou os mesmos 13 pontos que a Real Sociedade.

Nesta quinta jornada nota ainda para a goleada de 6-0 da Juventude sobre o Atlético de Pedra Rolada o que permitiu à equipa ascender ao 4º posto com 9 pontos.

Na outra partida desta jornada e que colocou frente a frente dois aflitos, o Corinthians venceu o Estoril por 2-1.

Com estes resultados a Real Sociedade, fruto do seu golo-average é líder com 13 pontos, os mesmos que o Batuque. Estas formações são seguidas pelo Cantareira com 11 pontos, Juventude 9, Geneva 6, Atlético de Pedra Rolada 3, Corinthians 3 e na última posição e ainda sem pontuar está o Estoril.