TAP lança voo Porto/Sal com uma frequência semanal

3/03/2020 01:31 - Modificado em 3/03/2020 01:31

A TAP Air Portugal anunciou nesta segunda-feira, dia 2 de março, que a partir do dia 20 de junho deste ano, a cidade do Porto, no norte de Portugal, vai passar a ter um voo direto para a ilha do Sal, com uma frequência semanal.

Os voos partem do Porto aos sábados, às 22h25, com chegada à ilha do Sal às 00h55 e no sentido inverso partem da ilha do Sal aos domingos, à 01h45, com chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro/Porto às 07:55 (horas locais). Os bilhetes já foram colocados à venda pela transportadora aérea portuguesa. Estão disponíveis a partir de 170 euros, preço de ida com taxas incluídas, indica a TAP em comunicado.