“Março Mês do Teatro” conta com 15 apresentações e estende-se até Abril

3/03/2020 01:20 - Modificado em 3/03/2020 01:20

A 21ª edição do “Março Mês do Teatro” arranca nesta quinta-feira, 05, no Mindelo, com uma programação de 15 apresentações incluindo, além de peças de teatro, exposição de fotografias e o lançamento de um livro, avançou o presidente da Associação Mindelact.

Em conferência de imprensa, realizada nesta segunda-feira no Mindelo, João Branco adiantou que a programação está sendo avançada um pouco mais tarde devido as festividades do Carnaval, que tem grande expressão na ilha de São Vicente.

Este aproveitou para lembrar que o evento “não é um festival”, mas sim um mês de promoção do teatro, levando o público ao teatro e o teatro às escolas e com actividades paralelas.

A peça “A Toca”, de ‘Um Colectivo’, vindo de Portugal e encenada por Cátia Terrinca, que tem “costelas cabo-verdianas”, será o ponto de partida para um certame que irá decorrer de dois em dois dias.

“Mulher sem pecado” do Teatro 17, “O Arco da Arte” do Grupo de Teatro da Escola Salesiana e “Pão não cai do céu” do ArTeatro são, entre outros, algumas das peças que serão apresentados ao público.

Para além do teatro o mês de Março, terá apresentações de uma stand-up comedy com Ricardo e Cristian, uma exposição de fotografia de Queila Fernandes, dedicado a fotografias de cena e ainda apresentação do livro de teatro de Valódia Monteiro.

Para o Dia Internacional do Teatro, dia 27 de Março, conforme João Branco, está programado a entrega do prémio Mérito Teatral, que todos os anos distingue uma personalidade e cujo nome será designado em sede da assembleia-geral da Associação Mindelact, que acontece a 21 de Março.

No dia 27 de Março haverá também, ajuntou, uma novidade, que é o facto da peça exibida no dia, de forma totalmente grátis, para quem quiser e não conseguiu assistir às outras peças. Um espectáculo que tem lugar na Academia Livre das Artes Integradas do Mindelo (ALAIM), que alberga cerca de 90 lugares, mas que segundo João Branco se for preciso aumentar o número de lugares, isso não será problema para a organização.

A programação do evento estende-se ao mês de Abril. Nos dias 03 e 04 haverá a estreia da peça “O Triunfo dos Porcos”, enquadrado no Projecto lusófono de teatro jovem – KCena. Um espectáculo encenado pelo luso-britânico Graeme Pulleyn, que estará no Mindelo a partir de 13 Março, voltando a Cabo Verde pela terceira vez.

Para além de São Vicente, Santiago e Santo Antão são outras ilhas que, segundo João Branco, têm adoptado o “Março Mês do Teatro”.