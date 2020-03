‘Bubista’ faz estágio de uma semana no Barcelona

3/03/2020 00:45 - Modificado em 3/03/2020 00:45

O selecionador nacional de futebol, Pedro Leitão ‘Bubista’ irá cumprir um estágio de uma semana no Barcelona.

Conforme a FCF, o atual selecionador nacional deslocar-se-á nesta terça-feira, 03, de Março a Espanha para um estágio inserido no âmbito de um programa de aperfeiçoamento das competências da nova equipa técnica e que inclui sessões de trabalho com o departamento técnico e físico, departamento médico, para além das áreas de metodologia e treinamento no clube da Catalunha.

No regresso, conforme a mesma fonte, o selecionador nacional fará uma curta estadia em Lisboa para se encontrar com alguns jogadores da seleção nacional.

A FCF acrescenta que a realização deste estágio contou com a participação do embaixador de Cabo Verde em Espanha, Manuel Cardoso e D. Maldonado, destacado dirigente do clube catalão.