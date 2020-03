Arlindo do Rosário vai falar à imprensa sobre “caso suspeito de coronavírus em São Vicente”

O Gabinete de Comunicação do Hospital Baptista de Sousa marcou para “ainda hoje” uma conferência de imprensa a ser proferida pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, no Mindelo, sobre “caso suspeito de coronavírus em São Vicente”.

A mesma fonte avançou que aguarda “orientações superiores” para indicação do horário e local que “serão articulados posteriormente”.

De acordo com a nota vão estar presentes na conferência de imprensa, para além do ministro da Saúde e da Segurança Social, a presidente do Conselho de Administração do Hospital Baptista de Sousa, Ana Brito, e o delegado de Saúde, Elísio Silva.

De salientar que esta segunda-feira, a Agência Cabo-verdiana de Notícias, informou que o escritor Germano Almeida deverá ser colocado em quarentena nos próximos dias pelas autoridades de saúde devido a sua participação num festival literário, em Portugal, em que participou também o escritor chileno Luís Sepúlveda, diagnosticado com o novo coronavírus.