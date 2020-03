PN já tem sob custódia suspeito de ter assassinado o jovem Faby Santos

2/03/2020 16:04 - Modificado em 2/03/2020 16:48

A Polícia Nacional já tem sob a sua custódia, na Esquadra de Fonte Inês, o possível autor do esfaqueamento que levou à morte do jovem de 21 anos, Fábio Santos, natural de Ribeira Bote. Um ato que poderá ter sido motivado por ciúmes.

Conforme informações recolhidas, o suspeito que foi detido ainda no decorrer da noite de domingo, é um jovem residente na localidade de Chã de Alecrim e, tudo indica, o crime foi motivado por ciúmes.

Porém, o caso está sob investigação da Policia Judiciária, que irá determinar o motivo concreto que levou a este desfecho trágico que encerrou, da pior forma possível, a festa do enterro do Carnaval em São Vicente, que estava decorrendo sem sobressaltos, isto de acordo com o que o NN pode constatar junto das autoridades competentes.

De frisar, que após ter sido atacado com uma arma branca, o jovem ainda foi socorrido no Hospital Baptista de Sousa, onde foi submetido a uma cirurgia à qual não resistiu, acabando por falecer na madrugada desta terça-feira, 01 de Março. Para já não se sabe o dia e a hora do funeral deste jovem, que deixou um filho menor.

Atualizado às 16H50