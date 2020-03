Enterro do Carnaval ensombrado pela morte de um jovem por esfaqueamento

2/03/2020 01:55 - Modificado em 2/03/2020 01:55

Um jovem de 21 anos, conhecido por Faby Santos, da zona da Ribeira Bote, faleceu na noite neste domingo, 01, no Hospital Baptista de Sousa, não tendo resistido a uma facada no pescoço, durante o tradicional Enterro do Carnaval.

Conforme as informações recolhidas pelo NN, o jovem deu entrada no Banco de Urgência de Adultos do Hospital Baptista de Sousa e foi submetido, de urgência, a uma cirurgia, mas dado a zona onde foi atingido e a gravidade da perfuração, não resistiu ao ferimento acabando por falecer. Segundo informações o falecido deixa um filho menor.

Para já não se sabe as motivações por detrás deste ato bárbaro que retira a vida a mais um jovem sanvincentino. No entanto, o NN continuará a acompanhar o desenrolar deste casa.