Amarante cede empate mas não perde a liderança da ‘Segundona’

2/03/2020 00:33 - Modificado em 2/03/2020 00:33

A formação do Amarante, que lidera de forma isolada o Campeonato Regional da Segunda Divisão, nesta sétima jornada não foi além de um empate a uma bola com o Calhau, o segundo classificado.

O estádio Municipal Adérito Sena, recebeu neste domingo, 01, o embate maior da jornada, que colocou frente a frente os dois primeiros classificados, num jogo que não foi além de uma igualdade a uma bola.

Num jogo de grande equilíbrio, foi o Calhau a sair na frente do marcador por intermédio de Vanderlei, à passagem do minuto 62 de jogo. Vantagem que viria a ser anulada aos 79 minutos pelo veterano avançado amarantino Edson.

Ainda neste domingo, nota para a vitória do Corinthians, por 1-0, frente ao São Pedro. O único golo deste jogo foi apontado por Patrick, aos 58 minutos de jogo.

A sétima jornada arrancou no sábado no confronto que opôs o Ponta D’Pom ao Ribeira Bote. Um jogo que terminou com uma igualdade a duas bolas. Yannick, à passagem da meia hora de jogo colocou o Ribeira Bote a vencer, mas já em cima do intervalo Patrick, do Ponta, tratou de igualar as contas do jogo.

No segundo tempo, aos 58 minutos, o Ponta D´Pom viria a passar para a frente do marcador, novamente por Patrick mas, perto dos 90 minutos Yannick, da equipa da Zona Libertada, encontrou o caminho das redes do adversário restabelecendo a igualdade na partida.

Com estes resultados o Amarante continua líder, agora com 14 pontos, seguido pelo Calhau com 12 pontos e Ribeira Bote com 11 pontos. Mais abaixo na tabela classificativa surge agora o Corinthians com 8 pontos, São Pedro 7 e na última posição está o Ponta D’Pom com 5 pontos.